Ямбол U12 спечели Балканската купа

Отборът на баскетболния Ямбол за момчета до 12 години спечели Балканската купа. Българският тим триумфира в международния турнир, който се проведе в Одрин, Турция, съобщиха на своята Фейсбук страница от клуба.

„Най-важното обаче е, че зад този успех стоят много труд, постоянство и работа в залата. Този трофей е награда не само за децата, но и за техните треньори, родители и всички, които ежедневно подкрепят развитието на младите баскетболисти в Ямбол“, написаха от клуба.

Турнирът даде възможност на младите „непреклонни“ да натрупат ценен международен опит и да премерят сили с отбори от различни школи на Балканите. Участието им е и част от подготовката и развитието им в детско-юношеската школа на Ямбол.

През 2025 година кадетите на Ямбол също донесоха Балканската купа от Одрин за клуба. Водените от треньора Милен Костов момчета до 16-годишна възраст премериха сили с 9 отбора. През 2024-а Балаканската купа отново дойде в Ямбол благодарение на юношите до 18 години, припомня БТА.

Снимка: Баскетболен клуб ЯМБОЛ

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