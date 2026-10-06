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Константин Костадинов над всички при победа на Остенде във ФИБА Къп

  • 6 окт 2026 | 22:25
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Константин Костадинов над всички при победа на Остенде във ФИБА Къп

Българският национал Константин Костадинов и неговият белгийски тим Остенде победиха Левице със 76:69 (24:19 22:19, 18:10, 12:21) като гости в Словакия в двубой от първия кръг в група В на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете.

Костадинов изигра силен мач и беше най-резултатен за Остенде с 15 точки, 8 борби и 2 асистенции за 22 минути на терена.

Гостите от Остенде си осигуриха аванс от 46:38 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе 64:48 в полза на белгийския отбор.

Сега за Константин Костадинов и съотборниците му предстои домакинство срещу Цволе в смесената белгийско-нидерландска BNXT лига на 10 октомври, а в следващия кръг на ФИБА Къп съставът на Остенде ще посрещне испанския Жирона на 13 октомври.

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