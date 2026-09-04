Политехника привлече канадски център

Отборът на Политехника добавя сериозна сила под коша за своя дебютен сезон в Sesame Национална баскетболна лига, привличайки 26-годишния канадски център Маджок Гъм, информираха от клуба.

Роденият в Съри (Британска Колумбия) баскетболист е висок 205 см и може да играе на позициите център и тежко крило. Маджок се отличава с атлетизъм, борбеност, силно присъствие в подкошието и способност да бъде фактор и в двете фази на играта.

През сезон 2025/2026 Гъм защитава цветовете на БК Амагер в елитното първенство на Дания. В 19 срещи той записва впечатляващите средно 14.9 точки, 11.6 борби, 2.2 асистенции и 1 чадър за средно 31 минути на мач, при 59.2% успеваемост в стрелбата за 2 точки.

Сред най-силните му представяния са двубой с 23 точки и 18 борби, както и впечатляващ „дабъл-дабъл“ от 20 точки и 20 овладени топки.

Преди това Маджок играе в германската втора дивизия, където записва средно 7.6 точки, 6 борби и 1.1 чадъра в 22 срещи, както и в канадската елитна лига.

Със своите физически качества, енергия и умение да контролира борбата под двата коша Маджок ще добави необходимите мощ, атлетизъм и стабилност към състава на Политехника, написаха от клуба в социалните мрежи.

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