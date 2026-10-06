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Зад кадър! Баскетболистите на Балкан в различна светлина преди сблъсъка с Бахчешехир

  • 6 окт 2026 | 19:58
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Баскетболистите на Балкан определено знаят как да бъдат истински професионалисти и в същото време дане забравят за забавната страна на нещата. Демонстрираха го и пред камерата на Sportal.bg, след като националът Александър Стоименов влезе в ролята на репортер на нашата медия, за да разпита съотборниците си какви са очакванията им за мача от втория кръг на турнира ЕвроКъп.

Българският шампион се изправя срещу турския Бахчешехир утре (7 октомври) от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а Стоименов и останалите играчи на "зелените" определено са готови за здрава "битка", от която смятат да измъкнат победата в първия си домакински мач на европейска сцена.

Камерата на Sportal.bg улови разговорите с Константин Тошков и Иван Спиров, а също така и моментът, в който Джаванте МакКой беше решил да учи фрази на български език, с които всъщност се справяше доста добре.

Всичко това можете да видите в нашето видео!

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Снимки: Sportal.bg

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