Спартак Плевен загуби първото си домакинство в ENBL

Спартак Плевен загуби от водения от треньорката Калия Пападопулу тим на АЕЛ Лимасол с 61:79 (9:22, 15:19, 21:18, 16:20) в първия си домакински мач от група В за сезон 2026/2027 в Европейската северна баскетболна лига (ENBL) за мъже. Срещата се игра в зала "Балканстрой" в Плевен. Така Спартак продължава с една победа и едно поражение в турнира.

Мачът стартира с неточна стрелба за плевенчани от зоната за три точки, а в ответната кипърци бяха точни за аванс от 5:0. За по-малко от две минути те вече водеха с 8 точки. Пръв за Спартак отбеляза Тре Уйлямс след успешно изпълнен наказателен удар. В тези първи минути защитата на АЕЛ не допусна кош от игра и след 1:11 треньорът на българския отбор Желко Лукаич поиска таймаут. След него дойде и първият кош за плевенчани. Гостите започнаха да залагат на далечната стрелба, но на няколко пъти не успяха, а четири минути преди края на периода резултатът беше 5:13.

Последваха няколко безплодни атаки към двата коша, а АЕЛ се откъсна със 17:5. На два пъти баскетболистите на Спартак не можаха да отбележат и от линията за изпълнение на наказателни удари, като в края на първата четвърт изоставаха с 9:22.

Разликата постепенно се увеличи във втората част и достигна 18 точки при 19:37. В последната минута от първото полувреме се наложи съдиите да прегледат видеозаписа за тежко нарушение срещу Спартак и бяха отсъдени два наказателни удара, които Тре Уилямс не успя да реализира. Така плевенчани имаха пасив от 24:41 след 20 минути игра, в които отбелязаха само една тройка от 13 опита.

След подновяването на играта последва размяна на кошове и домакините намалиха разликата на 13 точки - 32:45. След това гостите отбелязаха пет безответни точки за преднина от 50:32, а при оставаща минута от периода Спартак успя да съкрати дистанцията до 12 точки - 45:57. Публиката по трибуните подкрепяше отбора като шести играч, но и това не помогна и края третата част плевенчани изоставаха с 45:59.

Александър Матушев отбеляза първия кош в последната четвърт, но отговорът на кипърци беше бърз - 47:66. Желко Лукаич се опита да внесе корекция в играта на Спартак и при 49:70 поиска техническо прекъсване, но ситуацията на паркета не се промени. Гостите продължиха да играят добре в защита, а нападението и стрелбата на плевенчани не се получаваха. Разликата почти не се промени, за да се стигне до крайното 61:79.

Най-резултатен в мача беше Брендън Бейли от АЕЛ Лимасол с 18 точки и 2 борби, а съотборникът му Донте Кларк добави за победата още 17 точки, 8 борби и 2 асистенции. За Спартак Плевен Джейлан Макклауд записа 17 точки, 2 борби и 3 асистенции.

Следващата среща на плевенчани в Европейската северна баскетболна лига е домакинство на хърватския Алкар на 14 октомври. В Националната баскетболна лига тимът на Желко Лукач приема в зала „Балканстрой“ пловдивския Локомотив на 11 октомври от 13:00 часа.

Снимки: BC Spartak Pleven/Facebook

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