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Желко Лукаич: Имаме още много да работим

  • 6 окт 2026 | 22:47
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Желко Лукаич: Имаме още много да работим

"Имаме още много да работим", заяви старши треньорът на баскетболния Спартак Плевен Желко Лукаич след домакинската загуба от АЕЛ Лимасол с 61:79 в мач от Европейската северна баскетболна лига (ENBL).

Лукаич каза още, че кипърският отбор е показал агресивна отбрана с много добра игра с тяло един на един срещу Спартак. Американските състезатели на тима са ръстови и добре сложени, а нападението на противниците също е било на ниво, като  са успявали да си осигурят свободна зона за стрелба.

Според специалиста плевенчани има още да учат, а тимът трябва да се опитва да играе не само със сърце, но и с глава.

Спартак Плевен загуби първото си домакинство в ENBL
Спартак Плевен загуби първото си домакинство в ENBL

"В такива мачове да бъдеш добър е малко", добави Желко Лукаич.

За слабата игра в нападение и за нищожните проценти (19,2 и 37,5 в мача и 7,7 и 10 през първото полувреме) в стрелбата за три точки и от наказателен удар Лукаич коментира, че проблемът е бил психологически. Лошият резултат е довел до липса на концентрация у неговите баскетболисти.

Наставникът на Спартак Плевен продължи с това, че в тима ще работят за изглаждане на всички детайли в баскетболната игра. Той се надява и Александър Данилович в най-скоро време да започне да тренира, за да може да се прецени, кога отново ще се включи в състава.

Снимка: BC Spartak Pleven/Facebook

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