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Пред камерата на Sportal.bg! Звезда на Балкан представи ново попълнение на тима

  • 6 окт 2026 | 19:39
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Голямата звезда на Балкан Джаванте МакКой блести не само с изумителното си представяне на паркета, но и с микрофона на Sportal.bg в ръка. Американският баскетболист демонстрира уменията си като репортер за нашата медия по време на тренировката на ботевградчани днес.

Гардът показа и завидно чувство за хумор, което определено може да се усети от нашето видео, в което той дори обяви и голяма новина, а именно ново попълнение в тима на българския шампион.

Това е Съкмейл Матън, с когото МакКой е играл заедно в колежа, става ясно от неговия коментар, докато показва как новия си съотборник по време на масаж.

Малко след това и от Балкан официално приветстваха новия си играч с пост в социалните мрежи.

"Американският център идва при нас с богат международен опит от Холандия, Чехия, Литва и Словения, където последно защитава цветовете на Krka Novo Mesto. В колежа Mathon е състотборник на Javante McCoy в Бостънския университет, където заедно са част от първия отбор на All-Patriot League през 2022 г. - годината, в която Mathon е избран за “Играч на годината” в конференцията.С височина 208 см, Сук носи сила и опит под коша за историческия ни дебют в BKT EuroCup.".

Балкан излиза утре от 19:00 часа в сблъсък с турския Бахчешехир. Срещата, която ще се изигра в "Арена Ботевград" е от втория кръг на турнира ЕвроКъп.

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Снимки: Sportal.bg

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