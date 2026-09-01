Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Победителят в мача за Суперкупата на България ще прибере чек в размер на 100 000 евро, разбра Sportal.bg. Както е известно, на 9 септември в спор за третия по значимост трофей в родния футбол ще се изправят Левски и ЦСКА.

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Наградният фонд е осигурен от букмейкърската компания Bet.bg, която е официален спонсор на двубоя и е собственост на братята Цветомир и Боян Найденови. Очаква се трибуните на Националния стадион "Васил Левски" да бъдат пълни за големия мач, организатор на който е ПФЛ.

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