Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Мохамед Брахими отнесе тежко наказание от УЕФА. Причината е червеният картон, който футболистът на ЦСКА получи в първия двубой срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа.

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Санкцията е за три мача, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахими обаче ще пропусне и първите две срещи на "армейците" в основната фаза на Лигата на конференциите. Това означава, че той няма да бъде на разположение за битките с Монако и Нордселанд.

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