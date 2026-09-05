Янев: Като сбъркам, поемам отговорност, но някои грешки не мога да контролирам

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе разочарован от равенството 1:1 при визитата на Спартак (Варна). Специалистът смята, че тимът допуска грешки, които той не може да контролира и трябва да бъдат изчистени.

“Пореден мач създаваме много ситуации за гол, но не можем да вкараме. Правим нещо необяснимо за мен сваляме темпото, което позволява противника да вземе инциативата. Когато правя грешки, нося своята отговорност, но има грешки, които не мога да контролирам и ние трябва да променим като отбор, ако искаме да изглеждаме по различен начин”, каза Янев.

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“Хубаво е, че създаваме ситуации, но допускаме груби индивидуални грешки от привидно наши топки. Взимаме грешни решения. Това е нещо, което ни коства точки. Футболистите не трябва да са под напрежение. Не мисля, че те са подложени на това. Хората ги подкрепят, ние като щаб им даваме указания. Има мачове, които дори да не правим нищо както трябва, трябва да ги печелим”.

“Диниш ще го използваме по-нататък. Брахими и Жоел имат леки неразположения и искаме да ги запазим”, завърши Янев.

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