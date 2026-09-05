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  3. Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
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Наставникът на ЦСКА Христо Янев обяви, че съдиите не са дали стопроцентова дузпа в заключителните секунди на днешния мач срещу Спартак във Варна. Двубоят завърши 1:1, а след неговия край треньорът коментира двете спорни ситуации в края на сблъсъка, когато първо Спартак поиска директен червен картон на Теодор Иванов за задържане на Чунчуков, а след това недадената дузпа за игра с ръка на Читоку.

“Стопроцентова дузпа. Удар, който отива към вратата, е спрян с ръка. Стопроцентова дузпа. Нямаше червен картон за Теодор Иванов, защото секунди по-рано Чунчуков направи фал”, коментира Янев.

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