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УЕФА потвърди: ВАР трябва да се използва само при "явни и очевидни" грешки

  • 28 юли 2026 | 17:16
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УЕФА потвърди: ВАР трябва да се използва само при "явни и очевидни" грешки

Футболните ръководители в цяла Европа отново потвърдиха необходимостта системата за видеопомощ на съдиите (ВАР) да се използва единствено за коригиране на "очевидно неправилни" решения и за разглеждане на явни пропуснати инциденти.

Миналата седмица УЕФА свика среща на ръководителите на съдийските комисии от всички 55 национални асоциации, заедно с представители на Международния борд на футболните асоциации (ИФАБ), който определя правилата на играта. Целта беше да се постигне консенсус относно най-добрия подход към съдийството.

Беше изразена „единодушна“ подкрепа за допълнителни мерки за ускоряване на подновяването на играта, като например въвеждането на времеви ограничения за смените и петсекундно обратно броене при изпълнение на аут и тъч.

Въпреки това, може би най-значимото изявление беше повторното утвърждаване на първоначалното предназначение на ВАР. „ВАР трябва да се намесва само в ситуации на „явна и очевидна“ грешка, т.е. когато решението на съдията е очевидно неправилно или когато реферът е пропуснал явен инцидент“, се посочва в съобщение на УЕФА.

„ВАР не е предназначен да преразглежда целия мач, а е съществена подкрепа за съдиите, които трябва да останат в центъра на вземането на всички решения. Продължителните, микроскопични прегледи често са симптом, разкриващ, че решението на терена не е било явно и очевидно неправилно и следователно трябва да бъдат ограничени.“

УЕФА също така заяви, че приветства разясненията от ИФАБ относно тълкуването на „погрешна самоличност“. Лигите и другите състезания са информирани, че протоколът за погрешна самоличност не може да се използва за справяне със симулации, както се случи по време на Световното първенство, докато не приключи прегледът на неговото приложение на финалите.

В циркулярно писмо на ИФАБ се напомня, че макар подходът, използван по време на Световното първенство, да е бил „добре приет“, за момента ВАР може да преглежда официални предупреждения само за да идентифицира играча, извършил санкционираното нарушение, като самите нарушения не могат да бъдат преразглеждани или променяни.

„Фактът, че всички 55 национални асоциации и УЕФА се споразумяха за насоки към по-последователен подход при прилагането на правилата на играта, е важен етап“, заяви Роберто Розети, директор на съдийството в УЕФА, който председателства срещата миналата седмица.

„Това ще помогне за подобряване на разбирането на съдийските решения сред играчи, клубове, привърженици и всички заинтересовани страни в играта. За популярността на футбола е от съществено значение да се премахнат всички съмнения от играта и да се гарантира, че правилата се прилагат с яснота.“

Освен това не се очаква УЕФА да въвежда в своите турнири други незадължителни мерки, видени на Световното първенство, като например червени картони за играчи, които покриват устата си, докато говорят с противник, или ВАР проверки на корнери.

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Снимки: Gettyimages

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