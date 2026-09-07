Официално: Фиорентина привика обратно познато лице след кошмарния старт

Фиорентина реагира бързо на раздялата с Фабио Гросо след само три кръга в първенството и вече официално обяви, че Паоло Ваноли е новият стар наставник на отбора.

Както е известно, под ръководството на бившия наставник на Сасуоло, "Виола" стартира катастрофално в Серия А и инкасира три поредни загуби. Особено болезнено бе поражението с 0:3 от Фрозиноне на “Артемио Франки”, което беше в деня, в който клубът празнуваше своята 100-годишнина.

VANOLI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️



ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra.



Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. pic.twitter.com/WqoaCyjCw7 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 7, 2026

Така след загубата у дома от Торино с 1:2, Фиорентина се раздели с Гросо и светкавично си върна Паоло Ваноли на пейката. Наставникът бе назначен през ноември 2025 г. и водеше "виолетовите" допреди три месеца, но договорът му не беше подновен, макар и да спаси отбора от изпадане.

"Фиорентина съобщава, че на треньора Паоло Ваноли е поверено техническото ръководство на първия отбор. Изказваме огромна благодарност на треньора за това, че веднага и с ентусиазъм прие да се върне начело на първия отбор", гласи лаконичното съобщение на клуба.

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Така доскорошният наставник на клуба ще има нелеката задача да вдигне отбора след изключително лошия старт на сезона. Ваноли е бил единственият кандидат от самото начало, тъй като с други варианти за треньори като Тиаго Мота, който според анкетите сред феновете е бил предпочитаният избор, никога не е било контактувано.

В ранния следобед Ваноли проведе първата си тренировка. Той познава обстановката, но заварва почти изцяло променен състав заради многото нови в отбора. От миналия сезон са останали само шестима полеви играчи: Николо Фаджоли, Марко Брешанини, Шер Ндур, Марин Понграчич, Лука Раниери и Додо. Дебютът на Ваноли ще е в гостуването на новака Венеция.

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Това е втори пореден сезон, в който тосканците уволняват своя треньор в началото на кампанията кампанията. Стефано Пиоли също беше освободен през ноември миналата година, а след това тимът се замеси в битката за оцеляване.

Според "Гадзета дело Спорт" Фиорентина е възнамерявал да продължи с Гросо поне до паузата за националните отбори с надеждата, че той ще успее да обърне негативната тенденция. Всичко обаче се сринало късно снощи, когато е имало тежък спор между световния шампион от 2006 г. и спортния директор Фабио Паратичи.

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Снимки: Imago