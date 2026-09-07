Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

Престоят на Еду Гаспар в Нотингам Форест официално е приключил, което на практика означава, че бразилецът може да продължи работа в Левски като съветник по спортните въпроси. Той пое поста глобален ръководител на футболния отдел на "червените" през юли 2025 г.

Edu has officially left Nottingham Forest, a little over a year after joining the club as global head of football.



The Brazilian has not attended a match since February and has not been at the stadium or training ground since early March, when The Athletic first reported that he… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 7, 2026

Неговата роля беше да работи в клубния клон на Евангелос Маринакис, който включва гръцките гиганти Олимпиакос и португалския Рио Аве, както и Форест.

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Назначението по това време се смяташе за своеобразен преврат, като се има предвид, че Еду е бил спортен директор в Арсенал. Нещата обаче не се получиха и той беше подложен на критика на фона на бурния сезон 2025/26 на "Сити Граунд".

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