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11-те на Дунав и Славия

  • 7 сеп 2026 | 19:22
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11-те на Дунав и Славия

Станаха ясни титулярните състави на Дунав и Славия, които се изправят един срещу друг в последния двубой от осмия кръг на efbet Лига. Мачът на Градския стадион в Русе е от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

Двата отбора ще търсят своя втори успех от началото на кампанията. Преди седмица "драконите" изпуснаха Локомотив (София) и сега ще опитат да зарадват своите привърженици с първа домакинска победа след завръщането си в елита на българския футбол.

"Белите" обаче също са мотивирани да спечелят трите точки. Тимът на Ратко Достанич записа две поредни равенства преди да изиграе отложената среща с Левски, която загуби с 1:2 след обрат.

Дунав (Русе) - Славия

Стартови състави:

Дунав (Русе): 33. Георги Китанов, 2. Марио Дилчовски, 4. Хосе Кабаркас, 5. Кириякос Антониу, 22. Стоян Предев, 88. Димитър Тодоров, 14. Радослав Апостолов, 24. Стефан Гаврилов, 44. Владан Видакович, 9. Алекс Валиньо, 23. Джордан Сейнт-Луис;

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 5. Давид Малембана, 20. Жордан Варела, 71. Кристиян Стоянов, 95. Владимир Милетич, 73. Иван Минчев, 77. Емил Стоев, 7. Роберто Райчев, 10. Владимир Николов.

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