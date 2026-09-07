Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Каляри
  3. Първият гол на Малдини за Каляри донесе нови три точки за сардинци

Първият гол на Малдини за Каляри донесе нови три точки за сардинци

  • 7 сеп 2026 | 21:39
  • 1432
  • 0
Първият гол на Малдини за Каляри донесе нови три точки за сардинци

Каляри записа втората си победа от началото на сезона, след като спечели с 1:0 у дома срещу Лече в мач от 3-тия кръг на Серия А. Единственото попадение за сардинци дойде от сина на легендата на Милан Паоло Малдини - Даниел Малдини, който се разписа за пръв път за новия си отбор в 29-ата минута. Любопитното е, че 24-годишният футболист вече е вкарвал за цели 6 различни отбора в елита. Иначе двамата българи в отборите - съответно Иван Сулев и Пламен Пенев, бяха в групите на тимовете си, но не влязоха в игра.

Така Каляри вече е със 6 точки и заема 8-ото място в класирането, докато Лече остава с 3 пункта и записа втора поредна загуба.

Първата добра ситуация се откри пред Лече в 23-ата минута, когато Ласана Кулибали стреля опасно от наказателното поле, но стражът на домакините Елия Каприле успя да спаси. Шест минути по-късно обаче сардинци излязоха напред след корнер. Джакопо Фацини центрира от ъгловия удар, а Даниел Малдини с глава вкара първия си гол за Каляри - 1:0. Голмайсторът посвети попадението си на своя испански съотборник Кевин Карлос, който загуби майка си наскоро.

В самото начало на втората част преднината на домакините можеше да стане много комфортна, но Пол Менди нацели страничната греда на Владимиро Фалконе от добра позиция. В 59-ата минута пък Малдини бе близо до второто си попадение, но ударът му бе с малко неточен. Малко след това пак синът на легендарния Паоло Малдини можеше да се разпише, но имаше малшанс и нацели левия страничен стълб на Лече от пряк свободен удар.

В самия край на двубоя гостите тръгнаха в атака и имаха отличен шанс да изравнят в последните секунди, но страничната ножица на резервата Джамил Зиберт мина с малко встрани.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Билич: Не ми се наложи да убеждавам Модрич, ще се съобразяваме с него

Билич: Не ми се наложи да убеждавам Модрич, ще се съобразяваме с него

  • 7 сеп 2026 | 21:32
  • 2115
  • 0
Драма с тъжен край за Илиан Илиев и Истанбулспор, Здравко Димитров с асистенция за Мардин

Драма с тъжен край за Илиан Илиев и Истанбулспор, Здравко Димитров с асистенция за Мардин

  • 7 сеп 2026 | 21:10
  • 2095
  • 0
Официално: Фиорентина привика обратно познато лице след кошмарния старт

Официално: Фиорентина привика обратно познато лице след кошмарния старт

  • 7 сеп 2026 | 20:23
  • 3183
  • 0
Интер реши да не рискува и ще е без Димарко за двубоя с Реал Мадрид

Интер реши да не рискува и ще е без Димарко за двубоя с Реал Мадрид

  • 7 сеп 2026 | 19:15
  • 3059
  • 4
Кейн: Гордея се с миналия си сезон и съм щастлив, че съм в борбата за "Златната топка"

Кейн: Гордея се с миналия си сезон и съм щастлив, че съм в борбата за "Златната топка"

  • 7 сеп 2026 | 17:51
  • 910
  • 4
Ковач предупреди срещу подценяване на Виляреал и прояви търпение към Нмеча

Ковач предупреди срещу подценяване на Виляреал и прояви търпение към Нмеча

  • 7 сеп 2026 | 17:17
  • 811
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представя Петко Христов до часове

Левски представя Петко Христов до часове

  • 7 сеп 2026 | 19:49
  • 16778
  • 36
Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

  • 7 сеп 2026 | 20:48
  • 18759
  • 23
Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

  • 7 сеп 2026 | 18:57
  • 31771
  • 65
Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

  • 7 сеп 2026 | 22:26
  • 14805
  • 68
Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 43328
  • 57
Лудогорец готви нов трансферен удар

Лудогорец готви нов трансферен удар

  • 7 сеп 2026 | 18:47
  • 18996
  • 13