Първият гол на Малдини за Каляри донесе нови три точки за сардинци

Каляри записа втората си победа от началото на сезона, след като спечели с 1:0 у дома срещу Лече в мач от 3-тия кръг на Серия А. Единственото попадение за сардинци дойде от сина на легендата на Милан Паоло Малдини - Даниел Малдини, който се разписа за пръв път за новия си отбор в 29-ата минута. Любопитното е, че 24-годишният футболист вече е вкарвал за цели 6 различни отбора в елита. Иначе двамата българи в отборите - съответно Иван Сулев и Пламен Пенев, бяха в групите на тимовете си, но не влязоха в игра.

Така Каляри вече е със 6 точки и заема 8-ото място в класирането, докато Лече остава с 3 пункта и записа втора поредна загуба.

Първата добра ситуация се откри пред Лече в 23-ата минута, когато Ласана Кулибали стреля опасно от наказателното поле, но стражът на домакините Елия Каприле успя да спаси. Шест минути по-късно обаче сардинци излязоха напред след корнер. Джакопо Фацини центрира от ъгловия удар, а Даниел Малдини с глава вкара първия си гол за Каляри - 1:0. Голмайсторът посвети попадението си на своя испански съотборник Кевин Карлос, който загуби майка си наскоро.

6 - Dalla sua prima stagione in gol in Serie A (dal 2021/22), nessun giocatore ha segnato con più maglie diverse di Daniel #Maldini nel torneo: 6 - ovvero Cagliari, Milan, Lazio, Spezia, Atalanta e Monza - al pari di Roberto Piccoli. Itinerante.#CagliariLecce #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 7, 2026

В самото начало на втората част преднината на домакините можеше да стане много комфортна, но Пол Менди нацели страничната греда на Владимиро Фалконе от добра позиция. В 59-ата минута пък Малдини бе близо до второто си попадение, но ударът му бе с малко неточен. Малко след това пак синът на легендарния Паоло Малдини можеше да се разпише, но имаше малшанс и нацели левия страничен стълб на Лече от пряк свободен удар.

В самия край на двубоя гостите тръгнаха в атака и имаха отличен шанс да изравнят в последните секунди, но страничната ножица на резервата Джамил Зиберт мина с малко встрани.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago