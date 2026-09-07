Как "Монца" въведе във Формула 1 овалния стил състезания

Вече имаше няколко примера за това как новите правила във Формула 1 радикално промениха стила на състезанията на някои от 24-те писти в календара, но фестивалът на въздушната струя на „Монца“ беше най-драматичният пример досега.

Чисто нов термин, създаден да опише тазгодишния спектакъл, е така нареченото „йо-йо“ състезание. При него болидите могат лесно да извършват изпреварвания, използвайки допълнителната мощност от батерията, но след това не са в състояние да се откъснат или да запазят позицията си, тъй като енергията им се изчерпва.

Надпреварата от 53 обиколки на „Монца“ беше може би най-екстремната версия на „йо-йо“ състезанията до момента. Колите се преследваха в групи, без да могат да се откъснат, тъй като огромната въздушна струя на дългите прави на пистата допълнително засилваше ефективността на електрическия режим за изпреварване. Това позволяваше на по-бавни по същество болиди да поддържат темпото на колата отпред.

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Това беше най-очевидно при Макс Верстапен от Ред Бул, който не разполагаше с мощността на задвижващата система, за да се бори реално с колите на Мерцедес за победата. Но огромният ефект на въздушната струя, комбиниран с нуждите за разгръщане на енергията според правилата, му позволи да се задържи дълго време зад Джордж Ръсел. Британецът не можеше да се откъсне, но се превръщаше в лесна мишена всеки път, когато нидерландецът намираше начин да го изпревари.

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Оскар Пиастри и Люис Хамилтън, които бяха загубили контакт с водещата двойка преди виртуалния автомобил за сигурност в средата на състезанието, също формираха първоначална група от коли, както и Ландо Норис и Пиер Гасли. Това е моментът, в който ветерани от овалните писти може би биха се опитали да работят заедно и целенасочено да си разменят лидерството възможно най-ефективно. Но на писта от Формула 1 това е много по-трудно и Ръсел и Верстапен си загубиха достатъчно време, за да позволят на Кими Антонели да направи зрелищно завръщане в класирането.

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„Някак си с тези правила във Формула 1 не е лесно да завършиш изпреварване и да продължиш напред“, обясни шефът на Макларън Андреа Стела. „Вижте колко време отне на Ландо да изпревари Гасли и след това да започне да намалява разликата с колите отпред.



„Виждаме, че със сигурност имаше доста забавление, но до известна степен имаше и проблеми за по-бърз автомобил да се състезава, ако не стартира от предната част на решетката.“

Стела нарече уикенда за Гран При на Италия един от най-натоварените през годината за неговия екип, докато се опитваха да оптимизират стратегията и настройките за този нов стил на състезания, който доминираше разговорите около енергоемките писти.

„Много, много натоварено за всички, пилоти и инженери, с управлението на задвижващата система и батерията на писта като „Монца“. Това се превръща в доминиращия елемент на състезанието. Виждаме, че в комбинация с въздушната струя, един по-бърз автомобил всъщност може да се затрудни да се откъсне от по-бавен.



„Това може да доведе до разлика от половин секунда на обиколка – комбинацията от въздушната струя и фактът, че имаш кола зад теб, срещу която започваш да използваш бууста, за да се защитаваш, и тогава губиш много темпо.



„Монца 2026, мисля, ще бъде запомнено като най-значимото състезание с новите правила. То изискваше високо качество от гледна точка на изпълнението. Мисля, че се справихме, но като цяло не бяхме в борбата за победата, защото Мерцедес имаше стъпка предимство пред всички останали“, обясни Стела.

Temple of Speed over and out 👋 #McLarenF1 pic.twitter.com/vBE4BTpVvj — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) September 7, 2026

Шефът на Ферари Фред Васьор добави: „Състезателното темпо беше може би прилично. Основният проблем беше максималната скорост и изпреварванията. За нас беше почти невъзможно да атакуваме или да се защитаваме. Когато атакувахме някого, изтощавахме батерията, а на следващата права губехме позицията.“

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Наистина, крайният победител Антонели беше единственият пилот, който се противопостави на тази тенденция на групови състезания, докато си пробиваше път напред от 19-о място на стартовата решетка. Антонели свърши голяма част от трудната работа рано, като се изкачи до шесто място след рестарта в 6-ата обиколка, което му даде шанс за неочаквана победа.

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Но докато част от изумителния напредък на Антонели може да се припише на по-доброто разгръщане на енергията на Мерцедес, фактът, че той беше единственият пилот, който преминаваше от група в група, докато съотборникът му Ръсел не можеше да се откъсне от Верстапен начело, също показва, че пилотът заслужава голяма похвала. 20-годишният италианец демонстрира агресивни, но прецизни умения за изпреварване и позициониране на автомобила.

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Снимки: Gettyimages