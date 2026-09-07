Кими Антонели – предопределеният: Контракциите на мама Вероника, "Колите" и една вече написана съдба

От първите ритници в корема на майка му, през картовете, до Мерцедес и триумфа на „Монца“: така семейството и Тото Волф съпътстваха израстването на младия шампион Андреа Кими Антонели.

The emotions overtake Kimi - the only thing that has today! 🥹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Sy8gIJNqGy — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Мама Вероника се усмихва, виждайки репликата на известния състезателен автомобил от анимационния филм „Колите“, изложена на пистата по случай 20-годишнината от премиерата на най-обичания от феновете на моторните спортове филм. „Със съпруга ми Марко отидохме да го гледаме на кино на 23 август 2006 г.“, обясни тя веднага след победата на сина си на „Монца“. „Бях бременна с Кими и същата вечер получих първите контракции. Отидох в болницата и той се роди два дни по-късно.“

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Това е история за мотори, която се ражда от моторите – тези, които родителите на Кими винаги са преследвали и обичали, започвайки от баща му Марко, бивш пилот и собственик на отбора Антонели Моторспорт, който предава страстта на сина си от най-ранна възраст. „Първият път, когато дойде на „Монца“, беше на една, най-много две години. Когато Вероника беше бременна, веднъж бяхме на пистата „Маникур“ и щом колите потеглиха, той започна да рита като луд.“

Може би е било писано това дете, израснало по падоците в цяла Европа, да стане шампион, но сплотеността на екипа му го доведе до мястото, където е днес. „Мерцедес свършиха изключителна работа с Кими“, подчерта Марко. „За мнозина беше твърде рано да го вкарат във Формула 1, но те бяха до него на всяка стъпка.“

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Дори и пред трудностите на сезон 2025, в който Кими премина през период на голямо напрежение в дебютната си кампания, белязана от възходи, падения и критики. „Като семейство се опитахме да бъдем до него в трудностите“, отбеляза Вероника. „Останахме единни и го успокоявахме. Но той израсна бързо, както като личност, така и като спортист, и ме кара да се гордея, виждайки сина си да бъде момчето, което винаги е бил – мил и чувствителен, винаги готов да помага на другите въпреки амбициите си.“

Феноменалното израстване на Антонели беше подчертано и от шефа на отбора Тото Волф, видимо развълнуван в края на състезанието. Именно той преди две години на „Монца“ лично обяви привличането на Кими в Мерцедес за следващия сезон, ден след инцидента на италианеца на „Параболика“ по време на първите му свободни тренировки във Формула 1.

„Сякаш се затвори един кръг“, обясни Волф. „Преди две години, в първата свободна тренировка, той вероятно преживя най-трудния момент в кариерата си, както за него, така и за семейството му. Беше момент, в който всички, включително и той самият, се усъмниха в способностите му. Две години по-късно дойде най-голямата слава, най-важният момент в кариерата му, и вероятно ще остане един от най-важните и в бъдеще. Дори и да спечели още 200 състезания, това винаги ще бъде специално.



„Невероятно е да се види колко бързо се учи и расте. За мен Кими е като изкуствен интелект, който продължава да се самоусъвършенства и да се учи сам. С такава скорост го виждаме да расте в отбора. Със сигурност възрастта му помага, заради когнитивните и интелектуалните способности да става постоянно по-добър, както и фактът, че успя да изгради страхотни отношения с отбора и със семейството си.“

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Победа на таланта и силата, която Кими споделя с тези, които му позволиха да бъде там, да плаче и да се смее на най-високото стъпало на подиума в „Монца“. Едно голямо семейство, което от централата на Мерцедес в Бракли стига до Болоня, до дома на мама и татко. Обединено от любовта към едно момче, което изглежда никога няма да спре да изумява.

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Снимки: Gettyimages