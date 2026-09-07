Мерцедес: Дуелът между Кими и Джордж можеше да завърши катастрофално

Тото Волф вярва, че битката за победата между Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел в Гран При на Италия е „можела да завърши с катастрофа“, а отборът на Мерцедес „да изглежда като идиот“.

Антонели стартира в домашното си състезание от 19-а позиция заради наказание, но си проправи път до второто място само за 16 обиколки. Последва 12-обиколкова битка с Ръсел, като Сребърните стрели си размениха лидерството няколко пъти. Намесата на виртуална кола за сигурност предостави възможност за спиране в бокса на Антонели, който се върна на пистата само на 14 секунди зад съотборника си.

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Свежите гуми позволиха на 20-годишния италианец да настигне водещия болид шест обиколки преди края, когато се състоя и решителната битка за победата. В 49-ата обиколка имаше напрегнат момент, когато Ръсел пресече втория завой, докато Антонели се плъзна в чакъла.

From the gravel trap to the lead of the race 💪



Nothing but 100% commitment from Kimi Antonelli #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/h6nVydjfMH — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Въпреки това те постигнаха двойна победа, като Антонели изпревари Ръсел с четири секунди, а Макс Верстапен остана на 15 секунди зад тях под карирания флаг. Ситуацията обаче определено не е била комфортна за шефа на Мерцедес Тото Волф, който е обмислял да се свърже със състезателните инженери на пилотите си – Маркъс Дъдли (Ръсел) и Питър „Боно“ Бонингтън (Антонели).

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„Опитваме се да предвидим възможни сценарии, а двамата се справиха чудесно с разбирането и приемането на отборния елемент – което е трудно за състезател, който се опитва да спечели Гран При, особено за Кими в Монца, и особено за Джордж, който трябва да продължи да трупа точки, за да остане в битката [за титлата]. Но те винаги са били коректни.



„На моменти си мислехме: „Коректно е, но е малко прекалено близко“. И държах пръста си на бутона към Маркъс, към Боно, към Кими, към Джордж, но не го натиснах.



„Последният инцидент беше неприятен. Джордж се опита да не пресече завоя, а Кими, разбира се, беше върху натрупаната гума и продължи направо. Това можеше да завърши с катастрофа по отношение на състезателния резултат. Щяхме да изглеждаме като идиоти.



„Ще говорим за тази ситуация като за още един градивен елемент в начина, по който искаме да се състезаваме в бъдеще. Но мисля, че си струваше да покажем състезателния дух в отбора и да ги оставим да се борят“, коментира Волф.

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Снимки: Gettyimages