Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мерцедес: Дуелът между Кими и Джордж можеше да завърши катастрофално

Мерцедес: Дуелът между Кими и Джордж можеше да завърши катастрофално

  • 7 сеп 2026 | 12:52
  • 484
  • 0

Тото Волф вярва, че битката за победата между Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел в Гран При на Италия е „можела да завърши с катастрофа“, а отборът на Мерцедес „да изглежда като идиот“.

Антонели стартира в домашното си състезание от 19-а позиция заради наказание, но си проправи път до второто място само за 16 обиколки. Последва 12-обиколкова битка с Ръсел, като Сребърните стрели си размениха лидерството няколко пъти. Намесата на виртуална кола за сигурност предостави възможност за спиране в бокса на Антонели, който се върна на пистата само на 14 секунди зад съотборника си.

Кими Антонели – предопределеният: Контракциите на мама Вероника, "Колите" и една вече написана съдба
Кими Антонели – предопределеният: Контракциите на мама Вероника, "Колите" и една вече написана съдба

Свежите гуми позволиха на 20-годишния италианец да настигне водещия болид шест обиколки преди края, когато се състоя и решителната битка за победата. В 49-ата обиколка имаше напрегнат момент, когато Ръсел пресече втория завой, докато Антонели се плъзна в чакъла.

Въпреки това те постигнаха двойна победа, като Антонели изпревари Ръсел с четири секунди, а Макс Верстапен остана на 15 секунди зад тях под карирания флаг. Ситуацията обаче определено не е била комфортна за шефа на Мерцедес Тото Волф, който е обмислял да се свърже със състезателните инженери на пилотите си – Маркъс Дъдли (Ръсел) и Питър „Боно“ Бонингтън (Антонели).

Само един пилот е печелил от по-задна стартова позиция от Антонели
Само един пилот е печелил от по-задна стартова позиция от Антонели

„Опитваме се да предвидим възможни сценарии, а двамата се справиха чудесно с разбирането и приемането на отборния елемент – което е трудно за състезател, който се опитва да спечели Гран При, особено за Кими в Монца, и особено за Джордж, който трябва да продължи да трупа точки, за да остане в битката [за титлата]. Но те винаги са били коректни.

„На моменти си мислехме: „Коректно е, но е малко прекалено близко“. И държах пръста си на бутона към Маркъс, към Боно, към Кими, към Джордж, но не го натиснах.

„Последният инцидент беше неприятен. Джордж се опита да не пресече завоя, а Кими, разбира се, беше върху натрупаната гума и продължи направо. Това можеше да завърши с катастрофа по отношение на състезателния резултат. Щяхме да изглеждаме като идиоти.

„Ще говорим за тази ситуация като за още един градивен елемент в начина, по който искаме да се състезаваме в бъдеще. Но мисля, че си струваше да покажем състезателния дух в отбора и да ги оставим да се борят“, коментира Волф.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

  • 7 сеп 2026 | 08:05
  • 5415
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 7 сеп 2026 | 08:00
  • 707
  • 0
Хамилтън иска Ферари да наложи вътрешни правила

Хамилтън иска Ферари да наложи вътрешни правила

  • 6 сеп 2026 | 21:23
  • 4810
  • 8
Ръсел: Не мисля за титлата, Антонели държи контрола

Ръсел: Не мисля за титлата, Антонели държи контрола

  • 6 сеп 2026 | 20:52
  • 3434
  • 0
Леклер за инцидента с Хамилтън: Прекалихме!

Леклер за инцидента с Хамилтън: Прекалихме!

  • 6 сеп 2026 | 20:23
  • 4361
  • 0
Може ли Леклер да пропусне Гран При на Испания другата седмица?

Може ли Леклер да пропусне Гран При на Испания другата седмица?

  • 6 сеп 2026 | 20:02
  • 4368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец подписа с пети нов, пребори се за него с тим от Серия А

Официално: Лудогорец подписа с пети нов, пребори се за него с тим от Серия А

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 1099
  • 0
ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА се мести на нова база за милиони

  • 7 сеп 2026 | 10:49
  • 22773
  • 84
ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

  • 7 сеп 2026 | 09:59
  • 21782
  • 69
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

  • 7 сеп 2026 | 13:20
  • 1778
  • 2
Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

  • 7 сеп 2026 | 11:36
  • 4487
  • 18
Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

  • 7 сеп 2026 | 08:55
  • 7690
  • 8