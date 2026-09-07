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"На 50% от силата си" – хирургът на Марк Маркес разкрива мащаба на проблемите с ръката му

  • 7 сеп 2026 | 13:47
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Хирургът на Марк Маркес, Самуел Антуня, заяви, че катастрофата на седемкратния шампион в MotoGP по време на Гран При на Индонезия „е променила всичко“ в дясната му ръка.

Пилотът на Дукати претърпя сложна фрактура на рамото при сблъсък с Марко Бедзеки в миналогодишното състезание в Индонезия. Последиците от тази контузия продължават да го тормозят и през настоящата кампания, като началото на защитата на титлата за Марк Маркес беше особено трудно, тъй като той се бореше с нервен проблем, причинен от триенето на метална пластина в нерва по време на каране.

Марк Маркес показа шокираща снимка на дясната си ръка
Марк Маркес показа шокираща снимка на дясната си ръка

След операция за коригиране на проблема през май, Маркес спечели четири състезания и на е само 19 точки от лидерството в шампионата, след като изоставаше със 102 след „Муджело“. Въпреки това дясната му ръка продължава да му създава проблеми, а физическото му състояние е значително по-слабо в сравнение с миналата година.

„Силата, която можеше да упражнява с дясната си ръка, не беше сравнима с тази на лявата. Въпреки това, преди инцидента в Индонезия, той се справяше добре. Можеше да кара, не чувстваше болка и не се оплакваше от нищо“, каза д-р Самуел Антуня пред El Periodico.

„Той има силен широк гръбен мускул, но е механично компрометиран. Същото се отнася и за големия объл мускул. Основният проблем обаче е, че е загубил сила в бицепса си. Тази ръка е много ограничена по отношение на силата, особено в бицепса. Бих казал, че е на около 50% от капацитета си.

„На Марк не му липсват мускули, но трицепсът, широкият гръбен мускул, големият объл мускул и големият гръден мускул са засегнати от различните операции. Те са леко атрофирали и променени. Ето защо дясната му ръка няма същата сила като лявата“, завърши хирургът.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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