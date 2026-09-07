"На 50% от силата си" – хирургът на Марк Маркес разкрива мащаба на проблемите с ръката му

Хирургът на Марк Маркес, Самуел Антуня, заяви, че катастрофата на седемкратния шампион в MotoGP по време на Гран При на Индонезия „е променила всичко“ в дясната му ръка.

Пилотът на Дукати претърпя сложна фрактура на рамото при сблъсък с Марко Бедзеки в миналогодишното състезание в Индонезия. Последиците от тази контузия продължават да го тормозят и през настоящата кампания, като началото на защитата на титлата за Марк Маркес беше особено трудно, тъй като той се бореше с нервен проблем, причинен от триенето на метална пластина в нерва по време на каране.

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След операция за коригиране на проблема през май, Маркес спечели четири състезания и на е само 19 точки от лидерството в шампионата, след като изоставаше със 102 след „Муджело“. Въпреки това дясната му ръка продължава да му създава проблеми, а физическото му състояние е значително по-слабо в сравнение с миналата година.

„Силата, която можеше да упражнява с дясната си ръка, не беше сравнима с тази на лявата. Въпреки това, преди инцидента в Индонезия, той се справяше добре. Можеше да кара, не чувстваше болка и не се оплакваше от нищо“, каза д-р Самуел Антуня пред El Periodico.



„Той има силен широк гръбен мускул, но е механично компрометиран. Същото се отнася и за големия объл мускул. Основният проблем обаче е, че е загубил сила в бицепса си. Тази ръка е много ограничена по отношение на силата, особено в бицепса. Бих казал, че е на около 50% от капацитета си.



„На Марк не му липсват мускули, но трицепсът, широкият гръбен мускул, големият объл мускул и големият гръден мускул са засегнати от различните операции. Те са леко атрофирали и променени. Ето защо дясната му ръка няма същата сила като лявата“, завърши хирургът.

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Снимки: Gettyimages