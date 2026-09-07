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Само един пилот е печелил от по-задна стартова позиция от Антонели

  • 7 сеп 2026 | 10:16
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Вчера Андреа Кими Антонели сбъдна една от мечтите си, след като спечели домашната си Гран При на Италия във Формула 1, при това стартирайки едва 19-ти след наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата система на своя болид.

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място
Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място

Така италианецът стана пилотът, записал победа от втората най-задна стартова позиция в историята на Формула 1. Рекордът по това отношение се държи от Джон Уотсън, който през 1982 година печели Гран При на САЩ-Запад в Лонг Бийч, след като се нарежда едва 22-ри на старта заради проблем с много твърдите квалификационни гуми на Мишлен.

По-късно през същата година Уотсън отново печели в Съединените щати от задна стартова позиция, след като триумфира от 17-то място в Детройт. От същата позиция има записани още две победи, а именно на Кими Райконен в Япония през 2005 и на Макс Верстапен под дъжда в Сао Пауло през 2024. През 2000 година в Германия Рубенс Барикело печели своята първа победа, след като потегля 18-ти.

Най-странното име в този списък е това на Бил Вукович, който през 1954 година печели „Индианаполис 500“, стартирайки 19-ти. По това време легендарната надпревара е част от календара на Формула 1, въпреки че не се провежда по правилата на световния шампионат и много малко пилоти си правят труда да пътуват до Щатите, за да участват в нея.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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