Само един пилот е печелил от по-задна стартова позиция от Антонели

Вчера Андреа Кими Антонели сбъдна една от мечтите си, след като спечели домашната си Гран При на Италия във Формула 1, при това стартирайки едва 19-ти след наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата система на своя болид.

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място

Така италианецът стана пилотът, записал победа от втората най-задна стартова позиция в историята на Формула 1. Рекордът по това отношение се държи от Джон Уотсън, който през 1982 година печели Гран При на САЩ-Запад в Лонг Бийч, след като се нарежда едва 22-ри на старта заради проблем с много твърдите квалификационни гуми на Мишлен.

По-късно през същата година Уотсън отново печели в Съединените щати от задна стартова позиция, след като триумфира от 17-то място в Детройт. От същата позиция има записани още две победи, а именно на Кими Райконен в Япония през 2005 и на Макс Верстапен под дъжда в Сао Пауло през 2024. През 2000 година в Германия Рубенс Барикело печели своята първа победа, след като потегля 18-ти.

Най-странното име в този списък е това на Бил Вукович, който през 1954 година печели „Индианаполис 500“, стартирайки 19-ти. По това време легендарната надпревара е част от календара на Формула 1, въпреки че не се провежда по правилата на световния шампионат и много малко пилоти си правят труда да пътуват до Щатите, за да участват в нея.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages