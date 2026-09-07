Верстапен: Ред Бул беше като костенурка срещу Мерцедес на "Монца"

След като в събота Макс Верстапен определи болида на Ред Бул като „направен от хартия“, ден по-късно нидерландецът успя да се качи на най-красивия подиум в календара на Формула 1 – емблематичния подиум, надвиснал над старт-финалната права на „Монца“.

Състезателното темпо се оказа значително по-добро, отколкото Верстапен е смятал за възможно след квалификацията, въпреки че той подчертава, че същите проблеми са продължили да съществуват. По време на надпреварата четирикратният световен шампион вече беше казал, че задната ос се усеща като счупена.

Това е свързано с обяснението му пред нидерландски медии в събота: определени компоненти в задната част на RB22 понякога се влошават по време на сесия, което Верстапен нарича „деградация на болида“. Верстапен подчертава, че проблемът все още му е пречил в неделя по пътя към третото място зад дуото на Мерцедес.

„Проблемът си беше налице, нищо не се промени. Просто не е добре. Имаш затруднения върху неравностите, бордюрите и особено в нискоскоростните участъци.



„Все още се усеща, че задната ос просто не е много отзивчива. Така че, със сигурност, днес отново не беше идеално и ни костваше представяне, но каквото – такова“, каза нидерландецът на пресконференцията след състезанието.

Four podiums in the last six races for Max 🏆#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/RL1flkEvZ7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 7, 2026

Освен проблема в задната част на RB22, Верстапен посочи и друг фактор, който е оказал още по-голямо влияние: задвижващата система на Мерцедес е значително по-ефективна по отношение на разгръщането на енергия в сравнение с версията на Ред Бул Форд Пауъртрейнс.

„Мисля, че по време на състезанието беше съвсем ясно, че просто не можем да се справим с разгръщането на енергията на болидите със задвижване на Мерцедес, а това, разбира се, е много трудно на писта като „Монца“. Не ми беше много приятно, когато хората просто те подминават, сякаш си костенурка.



„Но, да, просто им го връщаш от външната страна. Колата е добра при спиране, така че това помага. Имах увереност да атакувам в зоните за спиране. Два пъти успях да го направя на завои 2 и 4. Това е приятно, но в същото време и разочароващо. Просто се опитвам да извлека максимума от всичко, което мога.



„Разбира се, с режима за изпреварване изглеждаше доста обещаващо, но веднага щом поведох, беше много трудно да се защитавам. И това беше проблемът ми през цялото състезание.



„Дори когато имахме виртуален автомобил за сигурност, влязохме в бокса, имахме по-добри гуми, изпреварвах коли, но щом те успеят да се задържат в този режим за изпреварване, той е твърде мощен, за да можем реално да се защитим, дори и с по-добри гуми. Така че ми отне известно време дори да изчистя Макларъните“, обясни нидерландецът.

Въпреки всичко, петият подиум за Верстапен през сезона е добре дошъл стимул. Не само след оплакванията му в събота, но и след ранната му катастрофа в Зандвоорт две седмици по-рано.

„За нас да сме на подиума след много труден уикенд в Зандворрт, където колата не ми допадаше особено, е положително. Успяхме да направим силен обрат от петък до събота и колата определено беше в по-добър прозорец. Но все още имаме няколко неща и области, в които знаем, че трябва да сме по-добри, плюс очевидното разгръщане на енергията на правите“, заключи той.

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Снимки: Gettyimages