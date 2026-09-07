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За първи път през 2026 година победителят във Формула 1 не стартира от първия ред

  • 7 сеп 2026 | 15:26
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С победата си в Гран При на Италия Андреа Кими Антонели стана първият пилот, който печели състезание във Формула 1 през 2026 година, след като не стартира от първата редица на стартовата решетка.

Кими Антонели – предопределеният: Контракциите на мама Вероника, "Колите" и една вече написана съдба
Кими Антонели – предопределеният: Контракциите на мама Вероника, "Колите" и една вече написана съдба

Припомняме, че пилотът на Мерцедес започна домашното си състезание едва 19-ти заради наказание за използване на допълнителени компоненти в задвижващата система. Това обаче не му попречи да спечели на „Монца“, регистрирайки първо победа за пилот, който не стартира от първата редица от началото на сезона.

Само един пилот е печелил от по-задна стартова позиция от Антонели
Само един пилот е печелил от по-задна стартова позиция от Антонели

В първите 12 старта общо девет от победителите бяха стартирали от полпозишъна, а другите трима – от второто място. Вчера обаче Антонели промени това, след като триумфирай, потегляйки от десетата редица.

С тази си победа италианецът нанесе много тежък удар по шампионските амбиции на своя съотборник Джордж Ръсел. Британецът потегли и финишира втори в състезание, в което очакваше да намали своето изоставане спрямо Антонели в генералното класиране.

Ръсел: Не мисля за титлата, Антонели държи контрола
Ръсел: Не мисля за титлата, Антонели държи контрола

Преди Гран При на Испания в края на тази седмица Антонели оглавява подреждането с актив от 267 точки и аванс от 66 пред Ръсел. Очаква се съвсем скоро, най-вероятно в Баку в края на месеца, Ръсел също да изтърпи наказание на стартовата решетка, което ще наклони везните сериозно в полза на Антонели в борбата за световната титла.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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