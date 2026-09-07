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Лиам Лоусън разкри причината за разочарованието в Гран При на Италия

  • 7 сеп 2026 | 12:42
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Лиам Лоусън разкри в детайли причината за разочароващото си представяне в Гран При на Италия, като посочи инцидент с Нико Хюлкенберг, който по думите му „не е бил умишлен“.

Новозеландецът стартира от пит-лейна след смяна на задното крило, но осъществи контакт с Хюлкенберг в ранната фаза на надпреварата. Той беше напреднал значително в класирането преди червения флаг, а инцидентът с Хюлкенберг се случи след рестарта на състезанието.

При сблъсъка се счупи предното крило на Лоусън, което го принуди да влезе в бокса и го изпрати в дъното на колоната. Той не успя да навакса изоставането, тъй като всички пилоти смениха гумите си по време на спирането на състезанието.

В крайна сметка Лоусън трябваше да се задоволи с 14-ата позиция, като определи сблъсъка с пилота на Ауди като основна причина за лошия резултат.

„Да, направих добра първа обиколка от пит-лейна и спечелих доста позиции. След това, при рестарта, загубих част от предното си крило при контакта с Нико. Наложи се да вляза в бокса за ново и загубих около 30 секунди.

„Жалко е, защото имахме много добра скорост в състезанието, но предвид стратегията, никой не спря в бокса след това, освен момчетата, които го направиха по време на виртуалната кола за сигурност. Просто имахме твърде много време за наваксване“, обясни Лоусън.

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Инцидентът между двамата пилоти не се ограничи само до първия завой след рестарта, тъй като последва нов сблъсък на четвърти завой. Лоусън, който не беше сигурен какво точно се е случило, предположи, че е направил същото, което Хюлкенберг му е причинил на първия завой, но призна, че не е искал да има контакт.

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Запитан какво се е случило с Хюлкенберг, Лоусън започна да обяснява: „Бях до него и той просто продължи да се движи към мен на влизането в първи завой.

„Не се опитвах да...“ В този момент медиите го прекъснаха и попитаха за инцидента на четвърти завой. Първоначално объркан, Лоусън отговори: „Вероятно точно това, което той ми направи. Сигурно съм му го върнал. Загубих си огледалото, така че не виждах от дясната страна на колата си.

„Но ако съм го притиснал, което може и да съм направил, не е било умишлено. Но може би, очевидно, и той не е искал да го направи. Това обаче счупи предното ми крило, а това не е нещо, което искаш да се случва“, завърши новозеландецът.

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Снимки: Gettyimages

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