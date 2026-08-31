Валенсия поздрави Любо Пенев за юбилея

Един от големите отбори в историята на испанския футбол Валенсия поздрави Любослав Пенев по случай рождения му ден и го подкрепи в битката му с онкологично заболяване.

"Днес е рожденият ден на Любо Пенев. Все така му изпращаме нашата пълна подкрепа и нашите най-добри пожелания.

Великият Любо Пенев на 60!

Честит рожден ден, Любо!", написаха "прилепите" на официалната си страница във Фейсбук, прибавяйки и снимки на легендата си с бялата фланелка на тима.

Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

Ел Голеадор, който навършва днес 60 години, е бивш капитан на Валенсия, където играе между 1989 и 1995 г.. Той има 167 мача и 67 гола в Ла Лига с екипа на шесткратния шампион на Испания.

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