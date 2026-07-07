Валенсия обяви новия си старши треньор

Шампионът на Испания Валенсия официално потвърди назначаването на Шави Алберт за нов старши треньор. Договорът на специалиста е за следващите два сезона.

През последните три години Алберт беше част от треньорския щаб на отбора, изпълнявайки ролята на асистент.

Треньорската рокада се наложи, след като досегашният наставник Педро Мартинес пое Реал Мадрид.

Валенсия ще бъде в много променен вид през новия сезон. Освен смяната на треньора, тима напускат Жан Монтеро, Бранку Бадио, Хайме Прадия и Дариъс Томпсън.

Снимка: valenciabasket.com

Una aposta per mantindre la identitat. Amb tot, Xavi! 🧡



Cas 👉 Xavi Albert asume el reto de ser el entrenador jefe de Valencia Baskethttps://t.co/XgGfucnAyo



Val 👉 Xavi Albert assumeix el repte de ser l'entrenador cap de Valencia Baskethttps://t.co/thgzfypZcc



Eng 👉 Xavi… pic.twitter.com/wl8D2kOQH0 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 7, 2026

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Снимки: Imago