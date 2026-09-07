Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

Никола Цолов имаше един много труден уикенд на пистата „Монца“, в който взе едва десет точки от двете състезания на италианското трасе, след като се класира съответно пети и седми в спринта и основната надпревара.

Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на "Монца"

Въпреки това Българския лъв запази лидерската си позиция в генералното класиране във Формула 2 преди финалните четири кръга за сезона. Преди тях пилотът на Кампос има аванс от 11 точки пред най-близкия си преследвач Рафаел Камара и 30 пред Габриеле Мини, който не взе нито един пункт от домашния си уикенд.

GAME ON! 👊



Rafael Câmara reduces the deficit as we leave Monza and head to Madrid 👀#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/52ph1TVtoB — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026

След края на уикенда Цолов призна, че в Кампос не се очаквали да изостават толкова много от лидерите като чисто темпо. Той обаче обеща, че ще направи всичко по силите, за да се върне по-силен в Мадрид в края на тази седмица.

„Като цяло беше труден уикенд в Монца. Липсваше темпо повече от обичайното и бях върнат назад след наказанията. Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме. Все още начело и ще дам всичко от себе си, за да се върна по-силен отвсякога в Мадрид. Благодаря на отбора за усилията“, написа Българския лъв.

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Снимки: Red Bull Content Pool

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