Десислав Дяков: Изиграхме слаб мач

Черноморец (Балчик) надигра в Аксаково едноименния тим с 4:1. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) бие в Аксаково

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме слаб мач с много индивидуални грешки. При 0:0 изпуснахме две чисти положения, след което сами си вкарахме два гола за 30 секунди. Преди третото попадение на съперника имахме шанс да намалим изоставането си, но едно грешно решение ни коства това. Най-лошото е, че имаме нови три контузии след срещата. Две от тях са свързани с хора в средата на защитата. Слави Сталев се появи от пейката, макар че не е напълно готов. Здрав е, но почти не е тренирал. Програмата ни е много тежка. Дори в евротурнирите нямат чак такъв цикъл. В сряда пак имаме мач, после и в събота. Имаме не лош отбор, но в момента имаме десет контузени играчи с тримата след срещата с Черноморец. Поздравяваме съперника за победата у му пожелаваме успех“.

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