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  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша: Закономерна победа

Геша: Закономерна победа

  • 7 сеп 2026 | 14:57
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Геша: Закономерна победа

Септември (Тервел) надигра у дома едноименния тим на Девня с 5:2. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Тервел) срази Девня
Септември (Тервел) срази Девня

Георги Иванов-Геша коментира пред клубния сайт.

„Първо искам да кажа, че беше абсолютно тежко време, голяма жега, беше над 33 градуса. Футболистите проявиха воля, преодоляха тези проблеми. Постигнахме закономерна победа, но не трябваше да допускаме тези два гола. Имаше старание в играчите, което ми хареса, но имаше и отпускане от наша страна накрая, така че малко несериозно завършихме. Казах и преди срещата, че това ни е като първи мач. Смятам, че като за начало беше хубав двубой за нашия тим, за да свикваме един с друг и да продължаваме в този дух“.

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