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  3. Димитър Христолов донесе драматична победа на Локомотив Пловдив U18

Димитър Христолов донесе драматична победа на Локомотив Пловдив U18

  • 7 сеп 2026 | 15:37
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Димитър Христолов донесе драматична победа на Локомотив Пловдив U18

Локомотив Пловдив победи Миньор Перник с 2:1 в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Домакините поведоха в 38-ата минута чрез Стилян Лазаров и се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

Миньор възстанови равенството в 59-ата минута, когато Александър Траянов се разписа за 1:1.

Двубоят вървеше към равенство, но в третата минута на добавеното време Димитър Христолов отбеляза победното попадение и донесе трите точки на „черно-белите“.

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