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Вече се знае кой срещу кого във втория кръг на Североизток за купата на АФЛ

  • 4 сеп 2026 | 17:42
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Вече се знае кой срещу кого във втория кръг на Североизток за купата на АФЛ

Ясни са съперниците във втория кръг на Североизточна България в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Определи ги жребият. Битката продължават осем отбора от местната Трета лига и един тим от областната група на Варна. Победителят на зоната трябва да бъде излъчен до края на месец март 2027 година. Той ще продължи битката за трофея с участие в полуфиналите. За тях се класира най-добрия отбор от всяка от четирите зони.

Купа на АФЛ – Североизточна България – II кръг – 30 септември 2026 г., сряда, 16:00 часа:

Бенковски (Исперих)Септември (Драгоево)

Рилци (Добрич)Волов Шумен 2007 (Шумен)

Атлетик (Провадия, Област Варна) – Черноморец (Балчик)

Аксаково (Аксаково) – СФК Светкавица 2014 (Търговище) (Победителят от мача ще играе в следващия кръг с Черноломец Попово, който сега почива)

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