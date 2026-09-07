Живко Бояджиев: Излъгаха ни

Черноломец (Попово) се наложи във Варна над местния Олимпик с 3:1. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец се справи във Варна

Живко Бояджиев от треньорския щаб на домакините коментира пред клубния сайт.

„Първото полувреме стояхме добре, даже имахме повече положения от тях. Имаше и една ситуация, при която не беше отсъдена дузпа в наша полза. Просто те са опитен отбор и ни излъгаха. През второто полувреме изостанахме физически. Определено много ни липсват крилата Никола Стоянов и Михаил Николов. Без тях нямахме никаква острота. Трудно организирахме бързи атаки, а без това няма как да се получи играта ни“.

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