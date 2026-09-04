Светлин Станчев за мача с първенеца

Утре, едноименния тим на Аксаково приема Черноморец (Балчик). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Тежко изпитания за нашия отбор. Трябва много да внимаваме. Излизаме срещу един от най-солидните отбори в групата. Добре подготвени са. Трябва да изиграем 90-те минути на предела на възможностите си, за да вземем нещо. Няма страх, но трябва да сме максимално концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Очаквам хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

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