Невен Венков: Беше важно да спечелим

Черноломец (Попово) се наложи във Варна над местния Олимпик с 3:1 за първа победа в първенството. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Според мен заслужена победа за нашия отбор, която не дойде никак лесно. Поздравления за момчетата. Може би имаше леко напрежение и нервност – липсваше ни победата в първите три кръга, но играчите преодоляха трудностите и постигнахме това за което бяхме дошли – да победим. Доволни сме от всички – за желанието, старанието и отговорността, които демонстрираха. Наистина беше важно да спечелим“.

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