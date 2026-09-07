Ивайло Станчев: Заслужен успех

Черноморец (Балчик) надигра в Аксаково едноименния тим с 4:1. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) бие в Аксаково

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Радващо е, че в пореден мач като гост успяваме да вземем трите точки и набираме скорост. Определено личеше настроение в играта ни и смятам, че заслужено стигнахме до победата. Мартин Янакиев направи много добър мач. Хеттрик с ляв крак, десен крак и глава – това показва неговата ефективност и разнообразието при завършването на атаките. Радвам се за него и се надявам да продължи по същия начин. А попадението на Иван Томов също беше изпълнение, което си заслужава. За съжаление за следващия двубой загубихме Йоан Киров, който бе изгонен при спречкване с противников футболист. Такива ситуации трябва да са ни обеца на ухото. Трябва да бъдем по-дисциплинирани и да не си позволяваме да губим футболисти по този начин. Надяваме се през следващата седмица контузените футболисти да подновят тренировки. Ако всичко върви по план, вече ще разполагаме с пълна група от играчи за първия ни домакински мач. Това ще ни даде още повече възможности и конкуренция в състава“.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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