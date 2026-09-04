Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Ивайло Станчев за гостуването в Аксаково

Ивайло Станчев за гостуването в Аксаково

  • 4 сеп 2026 | 08:54
  • 163
  • 0
Ивайло Станчев за гостуването в Аксаково

Черноморец (Балчик) гостува утре на едноименния тим на Аксаково. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„В Аксаково ще приключи серията ни от три поредни двубоя далеч от дома. Предстои ни много важен мач. Всеки е такъв, особено в началото на сезона, когато искаме да поддържаме добро ниво и постоянство в представянето си. Отборът на Аксаково е с нов треньор, така че със сигурност ще бъде мобилизиран и мотивиран. Ще е първото им домакинство за сезона, което допълнително ще ги амбицира. Ние трябва да бъдем на 100% подготвени за това, което ще ни предложат, да покажем необходимата концентрация и агресия и да направим всичко възможно, за да се поздравим с трите точки.“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Илко Пиргов вече е част от Асеновец

Илко Пиргов вече е част от Асеновец

  • 4 сеп 2026 | 02:37
  • 1670
  • 0
Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
  • 29069
  • 25
Хикмет: Видях наченки на това, което на мен ми се иска

Хикмет: Видях наченки на това, което на мен ми се иска

  • 3 сеп 2026 | 22:14
  • 1213
  • 1
Джуркович: Заслужавахме точката, а може би и малко повече

Джуркович: Заслужавахме точката, а може би и малко повече

  • 3 сеп 2026 | 22:04
  • 1391
  • 1
Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" прегазиха Спартак

Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" прегазиха Спартак

  • 3 сеп 2026 | 21:55
  • 53324
  • 20
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

  • 3 сеп 2026 | 21:54
  • 8485
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
  • 29069
  • 25
Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

  • 4 сеп 2026 | 01:53
  • 16384
  • 10
Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 11587
  • 0
Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

  • 3 сеп 2026 | 21:53
  • 13379
  • 20
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

  • 3 сеп 2026 | 21:54
  • 8485
  • 5
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 17070
  • 5