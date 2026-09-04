Ивайло Станчев за гостуването в Аксаково

Черноморец (Балчик) гостува утре на едноименния тим на Аксаково. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„В Аксаково ще приключи серията ни от три поредни двубоя далеч от дома. Предстои ни много важен мач. Всеки е такъв, особено в началото на сезона, когато искаме да поддържаме добро ниво и постоянство в представянето си. Отборът на Аксаково е с нов треньор, така че със сигурност ще бъде мобилизиран и мотивиран. Ще е първото им домакинство за сезона, което допълнително ще ги амбицира. Ние трябва да бъдем на 100% подготвени за това, което ще ни предложат, да покажем необходимата концентрация и агресия и да направим всичко възможно, за да се поздравим с трите точки.“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

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