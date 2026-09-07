Банчевски: Ще търсим изход от кризата

Едноименният тим на Ямбол продължи резултатните си игра с 5:1 в Карлово над местния Левски. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол вкара пет гола в Карлово

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

Треньорът на Левски (Карлово) подаде оставка

„Няма как да оставим нещата така. Ще търсим изход от кризата. Имаме футболисти, но не играем подобаващо. Ямбол не е лош отбор, напротив, много добър тим са. Но и ние си направихме така, че да загубим толкова лошо. Те се възползваха от нашите грешки и ги наказаха. Нямаме никакви проблеми, особено пък финансови. Още след края на контролите предупредих играчите, че свикват със загубите. Но тогава имаше успокоение, че в официалните мачове ще се променят нещата. Но явно си продължават. Не можем да се излагаме по такъв начин и няма как това да продължи. Нищо не е свършило, докато не е свършило“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google