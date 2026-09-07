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Банчевски: Ще търсим изход от кризата

  • 7 сеп 2026 | 13:58
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Банчевски: Ще търсим изход от кризата

Едноименният тим на Ямбол продължи резултатните си игра с 5:1 в Карлово над местния Левски. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол вкара пет гола в Карлово
ФК Ямбол вкара пет гола в Карлово

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

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„Няма как да оставим нещата така. Ще търсим изход от кризата. Имаме футболисти, но не играем подобаващо. Ямбол не е лош отбор, напротив, много добър тим са. Но и ние си направихме така, че да загубим толкова лошо. Те се възползваха от нашите грешки и ги наказаха. Нямаме никакви проблеми, особено пък финансови. Още след края на контролите предупредих играчите, че свикват със загубите. Но тогава имаше успокоение, че в официалните мачове ще се променят нещата. Но явно си продължават. Не можем да се излагаме по такъв начин и няма как това да продължи. Нищо не е свършило, докато не е свършило“.

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