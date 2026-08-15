Дубълът на Локо (Пловдив) се справи с Левски (Карлово)

Локомотив II (Пловдив) се наложи у дома с 2:0 над Левски (Карлово). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите започнаха по-добре. През първото полувреме владееха инициативата. Пропуснаха да вкарат поне веднъж. Имаха шансове да реализират и след почивката. Треньорът на пловдивчани Христо Телкийски извърши три смени, които се оказаха печеливши. В игра влязоха Димитър Мрънков, Николай Димитров и Добромир Николов. Първият откри резултата от дузпа в 63-ата минута. В 70-ата пък Борислав Бенов реализира второто попадение.

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