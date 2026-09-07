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Треньорът на Левски (Карлово) подаде оставка

  • 7 сеп 2026 | 13:51
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Треньорът на Левски (Карлово) подаде оставка

Господин Мирчев подаде оставка като  старши треньор на Левски (Карлово). Това се случи след 1:5 у дома от едноименния тим на Ямбол. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Карловският тим загуби досега всичките си пет мача от първенството и заема последното място в класирането. Отпадна и от турнира за купата на България.

ФК Ямбол вкара пет гола в Карлово
ФК Ямбол вкара пет гола в Карлово

Ето коментарът на Мирчев пред Sportal.bg.

„Предприех тази крачка, заради лошите резултати. Не ми харесваше и тренировъчния процес. Поемам вината за моите грешки. Категоричен съм обаче, че имаме силен отбор. Смятам, че с този, който ме наследи на поста, отборът ще се завърне на верния път. Подавам оставка и каквото и решение да вземе ръководството на клуба, ще се съглася. Благодаря на ръководството за съвместната работа“.

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