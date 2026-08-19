Секирово с победа в Карлово за купата на България, треньорът на Левски доволен от своите

Секирово (Раковски) се наложи с 2:0 в Карлово над местния Левски. Срещата е от втория кръг на Област Пловдив от турнира за купата на България. „Секирите“ отбелязаха по едно попадение в двете полувремена. Валентин Добревски откри в 28-ата минута, а в 66-ата Цецо Главчев подпечата успеха на „зелените“. Блестящи изяви под рамката на вратата на тима от Раковски имаше Йордан Костадинов. Имаше и други критични моменти имаше пред карловската врата. Пред тази на Секирово обаче вреше и кипеше, но мрежата остана суха.

Господин Мирчев, треньор на Левски коментира пред Sportal.bg.

„Пожелавам успех на Секирово в турнира за купата на България. Поздравления за успешната им игра в отбрана и намесите на вратаря им. Доволен съм от моите футболисти. Създадохме множество голови положения, но малшанса продължава да ни преследва вече месеци. Този резултат не може да ме разколебае. Отпаднахме от турнира и вече ще се съсредоточим изцяло върху първенството. Място за притеснения няма“.

Снимка: fcsekirovo.com

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