Арсенал 1:1 Челси, изравнителен гол на Хавертц

Арсенал и Челси играят при резултат 1:1 на "Емиратс". Морган Роджърс откри резултата още във втората минута, а попадение на Рикардо Калафиори бе отменено в 12-ата минута. Кай Хавертц изравни в 24-ата минута.

Отборът на Микел Артета не допусна гол в първите си два мача от Премиър лийг този сезон, но попадение във вратата на Давид Рая падна при първото статично положение в дербито. След центриране от фал на Рийс Джеймс защитата на домакините не успя да изчисти добре топката и тя стигна до Роджърс около границата на наказателното поле. Бившият играч на Астън Вила, който през лятото бе близо до трансфер в Арсенал, отправи прецизен удар от въздуха и откри резултата.

"Топчиите" реагираха като ужилени и бързо започнаха да редят атака след атака, но и да разчитат на голямото си оръжие - статичните положение. Ниско центриране от фал създаде доста проблеми на защитата на гостите. Калафиори не успя да стреля, а Мартинес блокира опита на Габриел Магаляеш, който освен това го изрита в главата. В 12-ата минута центриране от пряк свободен удар на Райс доведе до голямо разбъркване в наказателното поле. Магаляеш и Конса не успяха да пратят топката в мрежата, като тя се удари в гредата преди Калафиори да я прати в мрежата. Попадението обаче бе отменено поради засада на Конса.

Чаби Алонсо е направил две промени от срещата с Брайтън. Рийс Джеймс се завръща сред титулярите на мястото на Мало Густо. Очаква се той да действа в центъра на терена до Ромео Лавия. жош Ачеампонг е предпочетен пред Ливай Колуил да бъде част от тройката в защита. Мойсес Кайседо не е в групата.

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Снимки: Gettyimages