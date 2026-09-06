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Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 6 сеп 2026 | 17:50
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Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пловдив) и Черно море играят при резултат 0:0 в интригуващ двубой от 8-ия кръг на efbet Лига. И двата състава се намират в лоша серия от резултати и спешно се нуждаят от точки, за да се отдалечат от дъното на класирането.

Стартови състави:

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Лукас Риан, Милан Петрович, Тодор Павлов, Адриан Кова, Ефе Али, Ивайлo Иванов, Севи Идриз, Парвиз Умарбаев, Крист Лонгвил, Раян Лейтън

Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Емануил Няголов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Иван Тасев, Селсо Сидней, Мохамед Аши, Дуарте Барандас;

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