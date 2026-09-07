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Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

  • 7 сеп 2026 | 07:26
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Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

Дунав и Славия се изправят един срещу друг в последния двубой от осмия кръг на efbet Лига. Мачът на Градския стадион в Русе е от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

Двата отбора ще търсят своя втори успех от началото на кампанията. Преди седмица "драконите" изпуснаха Локомотив (София) и сега ще опитат да зарадват своите привърженици с първа домакинска победа след завръщането си в елита на българския футбол.

"Белите" обаче също са мотивирани да спечелят трите точки. Тимът на Ратко Достанич записа две поредни равенства преди да изиграе отложената среща с Левски, която загуби с 1:2 след обрат.

Към момента разликата между Дунав и Славия е три пункта - русенци заемат 12-ото място, докато гостите са две позиции по-напред в класирането.

Емануел Луканов няма да може да разчита на нападателя Ибрахим Кейта, който е с фрактура на третата метакарпална кост на ръката, получена по време на мача с Локо (София). Добрата новина за "драконите" е, че две от новите попълнения - Джордан Сейнт-Луис и Чарлс Апия, вече имат картотеки и ще бъдат на разположение за днешния двубой.

Нападател на Дунав претърпя операция
Нападател на Дунав претърпя операция

В лагера на столичани няма сериозни кадрови проблеми, което означава, че Достанич ще може да разчита на най-добрите си футболисти в търсене на победата.

Дунав (Русе) - Славия

Начало: 20:30 часа
Съдия: Георги Стоянов
Стадион: Градски стадион, Русе

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