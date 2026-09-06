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Томас Райс: Заслужавахме да спечелим

  • 6 сеп 2026 | 23:46
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Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс коментира победата с 2:1 над Локомотив (София) в "Надежда". Наставникът на разградчани имаше претенции към играта на своя отбор в защита, но остана доволен от спечелените три точки.

"Щастлив съм от трите точки. Първото полувреме беше добро, отбелязахме рано. Имахме шанс да удвоим от дузпа. Когато имаш шанс да поведеш с 2:0, е добър старт. Не бяхме мързеливи, но не се представихме по най-добрия начин в защита. Двубоят се промени, стана труден за нас. Заслужавахме да спечелим. Трябва да играем по по-добър начин.

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Случва се подобно нещо. Изпълняват се дузпи, пропускат се дузпи. Трябваше да играем добре. Понякога трябва да вникнеш доста, за да си обясниш защо се случва нещо подобно. Допуснахме много лесен гол. В някои ситуации не се представихме добре, особено в защита.

От няколко седмици съм тук, момчетата показват страхотно представяне. Шишков играе добре, може да се развива още. Александър Маринов знае как да се учи. Понякога получава минути във втория отбор, това не е наказание.

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Ако привлечем нов състезател, ще разберете съвсем скоро. Ментално трябва да се променим, защото отборът пропусна шампионската титла. Трябва да покажем добро представяне за повече от едно полувреме", заяви Райс.

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Снимки: Борислав Цветанов

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