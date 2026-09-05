Васил Петров: Можеше и да спечелим

Наставникът на Спартак (Варна) поздрави своите футболисти след равенството 1:1 с ЦСКА. Според специалиста тимът му дори е имаш шанс да спечели двубоя.

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„Искам да поздравя момчетата за това, което дадоха във втори пореден мач. Виждам ги все по-уверени. Това, което работим, дава резултат. Това дава увереност. Смея да твърдя, че ни беше доста трудно. Имахме друг план за мача. ЦСКА имат много силни футболисти. Къде с индивидуална класа, къде с движения ни преодоляваха. Трябваше да сменим тактиката на полувремето. Радвам се, че взехме точка. Накрая можеше и да спечелим мача. Създадоха ни доста трудности. Имаха футболисти в наказателното поле. Силата ни е в това, че даваме енергия и хвърляме усилия в защита. Лудогорец и ЦСКА са едни от най-силните отбори в България. Това е пътят, има много мачове и имаме много детайли, по които трябва да работим“.

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