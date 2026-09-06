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Викове за оставка в "Надежда"

  • 6 сеп 2026 | 23:08
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Феновете на Локомотив (София) започнаха да скандират "Оставка" в 80-ата минута на шампионатния двубой срещу Лудогорец. Това се случи веднага след като "железничарите" извършиха петорна смяна. "Това не е училище за треньори", викнаха някои от привържениците, а след това единичните възгласи се обединиха в скандирания за оставка.

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Някои от запалянковците се обърнаха и насочиха възгласите си към ложата на стадиона в "Надежда". В днешния мач "червено-черните" са водени от помощник-треньора Атанас Стоилов, който замества Любослав Пенев. "Ел Голеадор" е хванал вирус и е останал да се лекува вкъщи.

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