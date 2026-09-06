11-те на Локомотив (София) и Лудогорец

Станаха ясни титулярните състави на Локомотив (София) и Лудогорец, които се изправят един срещу друг в двубой от 8-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в столичния квартал "Надежда" започва в 21:15 с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

"Железничарите" все още търсят първия си успех от началото на новия сезон. Дотук тимът на Любослав Пенев е записал три ремита и три загуби.



"Орлите" пък ще опитат да се завърнат на победния път, след като завършиха наравно срещу Славия и Спартак (Варна) в последните си две срещи.

Локомотив (София) - Лудогорец



Стартови състави:

Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 6. Антонио Ейро, 44. Божидар Кацаров, 3. Калоян Костов, 14. Ангел Лясков, 5. Ерол Дост, 31. Красимир Станоев, 20. Димитър Костадинов, 77. Кауе Карузо, 7. Спас Делев, 9. Георги Минчев;

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 4. Хосам Абделмаджид, 42. Симеон Шишков, 3. Антон Недялков, 14. Петър Станич, 23. Дерой Дуарте, 18. Ивайло Чочев, 37. Бърнард Текпетей, 40. Александър Маринов, 12. Руан Секо.

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