Напрежение в "Надежда": феновете побесняха, Делев и Аралица опитаха да ги успокоят

Локомотив (София) продължава да не може да победи в шампионатен мач от efbet Лига, като след седмия пореден неуспешен опит при поражението с 1:2 от Лудогорец тази вечер феновете изразиха недоволството си.
Чочев задълбочи кризата в Локо (София), ВАР с ключови намеси в "Надежда"
На стадиона в столичния квартал "Надежда" още по време на сблъсъка с 14-кратните шампиони се чуха призиви за оставка, а нататък напрежението ескалира.
Викове за оставка в "Надежда"
В опит да бъдат избегнати по-сериозни ексцесии, футболистите на софийските "железничари" Анте Аралица и Спас Делев влязоха в диалог и тушираха нагнетената атмосфера.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google