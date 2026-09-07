Напрежение в "Надежда": феновете побесняха, Делев и Аралица опитаха да ги успокоят

Локомотив (София) продължава да не може да победи в шампионатен мач от efbet Лига, като след седмия пореден неуспешен опит при поражението с 1:2 от Лудогорец тази вечер феновете изразиха недоволството си.

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На стадиона в столичния квартал "Надежда" още по време на сблъсъка с 14-кратните шампиони се чуха призиви за оставка, а нататък напрежението ескалира.

Викове за оставка в "Надежда"

В опит да бъдат избегнати по-сериозни ексцесии, футболистите на софийските "железничари" Анте Аралица и Спас Делев влязоха в диалог и тушираха нагнетената атмосфера.

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