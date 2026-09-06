Стоилов: Феновете са си в правото, надявам се Любо да е час по-скоро при нас отново

Помощник-треньорът на Локомотив (София) Атанас Стоилов даде мнението си след загубата от Лудогорец в "Надежда". Специаистът заяви, че е нормално феновете да скандират "Оставка". В днешния мач той водеше "железничарите", след като "Ел Голеадор" е с вирус.

Чочев задълбочи кризата в Локо (София), ВАР с ключови намеси в "Надежда"

"Головете ни лишиха от точка или три. Головете направиха разликата. Имаше отменени попадения след намеса на VAR и за двете страни, съжаляваме за изпуснатите точки. Мисля, че можехме да вземем поне точка. Със сигурност ни подейства обнадеждаващо пропуснатата дузпа на Лудогорец. Да, ранен гол допуснахме след наша грешка в защита. Радващо е, че успяхме да се върнем в мача.

Викове за оставка в "Надежда"

Взехме решение за петорната смяна. Липсата на Любослав Пенев със сигурност се е усетила от футболистите, опитахме се да я компенсираме, надявам се час по-скоро да е при нас отново. Виковете оставка? Това е нормално, феновете са си в правото. Ние си гледаме работата и се надяваме час по-скоро да запишем първа победа за сезона", заяви Атанас Стоилов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google