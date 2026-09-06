Хамилтън иска Ферари да наложи вътрешни правила

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън призова ръководството на Ферари да въведе вътрешни правила за битките на пистата след инцидента със съотборника му Шарл Леклер в началото на състезанието.

Пилотът от Монако стартира от трета позиция, а Хамилтън беше точно зад него, като отборът се надяваше на победа в домашното си състезание.

From the gravel trap to the lead of the race 💪



Nothing but 100% commitment from Kimi Antonelli #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/h6nVydjfMH — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Леклер за инцидента с Хамилтън: Прекалихме!

Въпреки това Хамилтън беше избутан встрани от Леклер, докато двамата се движеха един до друг в първия завой. Британецът премина през чакъла и се срина в средата на колоната.

Хамилтън изрази недоволството си по радиото веднага след инцидента, а след надпреварата настоя, че тимът трябва да установи основни правила за това как да се състезават пилотите му.

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„Мисля, че всичко се свежда до правилата за поведение на пистата - заяви Хамилтън на "Монца". - Когато бях в Мерцедес, имахме писмени правила за поведение. Никога не сме имали сериозни проблеми. Имаше един момент между мен и Нико Розберг, но няколко пъти, като в повечето случаи всичко беше наред. Тук няма никакви правила. Трябва да обърнем внимание на това.“

Състезанието за Ферари се влоши още повече само мигове по-късно, след като Леклер излетя от пистата и се удари в бариерата на последния завой, което принуди състезателния контрол да развее червен флаг.

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След това Хамилтън трябваше да си проправя път напред, докато лидерите се откъсваха. Той смята, че червеният флаг е навредил допълнително на шансовете му, тъй като според него средно твърдите гуми, на които е преминал, са били грешен избор.

„Инцидентът в първи завой беше много лош за отбора и очевидно ни върна много назад в класирането - заяви той. - Просто се опитах да се настроя наново и си казах: "Добре, ще се опитам да наваксам“, а след това, разбира се, трябваше да спрем. Мисля, че вероятно сложих грешните гуми.“

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Снимки: Gettyimages